同欣電、慧洋、德微 上海封城不受影響營收創高股

昨天的專欄介紹了第一季基本面表現良好的個股，到了今天四月營收也差不多要出來了，單月營收的優異通常能在公布的幾天內帶來漲幅，雖然最近盤勢真的比較弱一點，但就像我昨天說的，基本面就是盤勢軟弱時的「保障」，並不是說一定能夠從中獲利，但至少買起來比較安心，底部就放在那，若真的跌破底部也有訊號讓投資人懂得停損。

目前四月營收比較弱的，多半都是在大陸設廠比重較高的公司，好比研華 (2395-TW) 就因為昆山廠封廠而月減，但其實能扣除這點的話，研華今年的營收是不錯的，所以「大陸疫情」變成左右本月營收的關鍵，選股應該要盡量避免跟此利空衝突的情況。

同欣電 (6271-TW) 的生產基地位於台北鶯歌、桃園龍潭及菲律賓，就完全避開了此衝擊。雖然相關供應鏈仍然因為中國疫情而有需求疲軟的情形，但因為中國的製造產能也因封城下降，所以有些訂單就輾轉流入同欣電的手中。兩者互相揉合以後，同欣電 4 月合併營收 11.88 億元，年增 6.8%，是歷年來四月份的同期新高。

以同欣電的產業題材來看，CIS 元件的測試需求仍然在增加中，該元件主要應用在 CMOS 影像感測器，而 CMOS 又是電動車、手機重要的功能之一，未來的每一台電動車、每一部新出的智慧手機通常都會有 CMOS 需求，所以同欣電就算是放長線，也是擁有優秀題材的標的。

慧洋 (2637-TW) 以散裝航運題材，繼續在目前的盤勢中大放異彩。4 月營收為 24.02 億元，年增 73.76％，創歷史新高。而慧洋開出的前四月獲利 5.43 元，也比去年上半年加總 3.29 元來的大幅成長。目前散裝航運市場受到俄烏戰爭及各國防疫措施影響，船舶仍處於供不應求的狀態，預估這個行情到第三季才可能出現變數，整體而言慧洋仍然是績優的散裝航運股，短期不用太害怕下跌，後續仍然有機會。

德微 (3675-TW) 同樣是生產基地主要位於台灣的個股，不太會受到大陸疫情影響。隨著公司自動化封裝產能增加，加上子公司亞昕 5 吋 GPP 製程晶圓產能如期轉換，德微 4 月營收 1.88 億元，月增 0.44%，年增 10%，累計前 4 月營收 7.16 億元，年增 16%，合計第一季 EPS2.44 元，已經超越去年所有單季獲利表現，也就是說全年 EPS 應該有將近 10 元的潛力。

最後，就是靠著防疫題材起頭的個股，如泰博 (4736-TW) 這類能吃到快篩題材的生技公司，目前營收表現都會很不錯。泰博的新冠肺炎抗原快篩檢驗試劑在上個月銷售額大增，4 月出貨量衝上 700 萬劑，已經慢慢追上單月最大產額。而其 4 月合併營收 12.4 億元，年增 275.7%，今年前四月合併營收 30.3 億元，年增 80.9%，都證明其短線是非常有衝勁的，只是這類生技股票賭博性較大，通常只能以短線操作為主。

目前單月營收想要創高的個股，首先就是要避開上海封城的影響，所以設廠在大陸越少的公司就越有利，其次就是像慧洋這類以船舶賺錢的航運類股，最後則是靠著防疫題材起頭的生技類股，目前就這三個成因，比較能在國際利空頻傳的情況下營收創高，短期上投資人可以先關注這類股票，會比較有方向，而除了防疫概念股比較難有保障外，其他營收創高的個股，也是較為安全的標的。

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