〈焦點股〉大立光領漲 光學股吹響反攻號角

台股今 (10) 日走勢如坐雲霄飛車，一度大跌逾 300 點，隨著低接買盤進場，大盤跌勢逐漸收斂，其中，光學元件大廠大立光 (3008-TW) 股價強勢翻紅，並勁揚逾 4%，重返 1600 元關卡之上，玉晶光 (3406-TW)、揚明光 (3504-TW)、佳凌 (4976-TW) 等多檔相關鏡頭股也獲得資金追捧。

電子族群早盤湧現賣壓，大立光一度跌逾 2%，最低來到 1525 元，創逾 8 年新低，隨後在買盤進駐下，股價逆勢翻紅，最高來到 1630 元，上漲逾 4%。

在大立光翻揚帶動下，光學鏡頭股也普遍走揚，玉晶光今天同步呈現上沖下洗，早盤重挫逾 4%，最低跌至 330.5 元，股價隨即翻紅，上漲超過 1%，最高來到 350.5 元，其他包括揚明光、佳凌、亞光 (3019-TW)、新鉅科 (3630-TW) 等，漲勢也不俗。

大立光 4 月營收 31.28 億元，月減 16.73%，年減 7.69%，累計前 4 月營收 132.61 億元，年減 12.81%。執行長林恩平先前於法說會上指出，第二季在季節性因素、市場供需及零組件長短料因素影響下，4、5 月營收都比 3 月下滑。

全球手機消費遲滯，玉晶光 4 月營收 9.11 億元，月減 26.3%，年增 35.07%，累計前 4 月營收 42.95 億元，年增 32.74%。玉晶光指出，第二季為傳統淡季，加上疫情影響，市場需求延遲，預計第二季末營運會慢慢回升。