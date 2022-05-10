15家空調業者涉聯合縮短保固年限 公平會開罰1390萬元

公平交易委員會今 (10) 日認定國內 15 家空調業者透過餐敘場合，達成聯合降低保固年限之合意，已違反公平交易法第 15 條第 1 項規定，15 家業者合計開罰新台幣 1390 萬元罰鍰，包括日立江森、聲寶 (1604-TW)、禾聯碩 (5283-TW)、三洋電機 (1614-TW) 及夏普等。

公平會指出，多位民眾檢舉國內家用空調業者開會決議聯合降低保固年限，並提供相關事證資料，網路上也廣泛流傳空調業者保固即將縮水的訊息，因此立案調查。

經調查發現，國內 3 大品牌空調業者日立、Panasonic 及大金，自 2019 年 3 月起陸續將家用空調的全機保固年限從原先的 3 年延長至 7 年，其他市占率較小的品牌業者紛紛跟進，形成各空調品牌保固條件上進行競爭。

不過，空調業者卻在 2019 年 11 月 26 日同業餐敘的場合，討論縮短家用空調保固年限並交換意見，15 家空調業者最後達成合意「從 2020 年 1 月 1 日起全機保固年限縮短為 3 年」，而且將合意內容製作成書面文件並簽名。

公平會表示，因家用空調同質性高，具高度替代性，單一業者縮短保固年限即會面臨市場流失的風險，故同業間藉由合意的方式共同縮短保固年限，即得以確保共同利益。

從空調保固條件為消費者交易的重要考量因素，以及涉案空調業者市占率總計逾 90% 來看，客觀上已足有影響我國家用空調市場供需功能的危險，違反公平交易法第 15 條第 1 項本文事業不得為聯合行為之禁制規定。

公平會分別對日立江森、台松、和泰興業及雅光等 4 家業者各處 250 萬元罰鍰；聲寶、禾聯碩及三洋電機等 3 家業者各處 80 萬元罰鍰；格力、三菱電機、憶聲電子、新視代、萬士益、夏普及威技等 7 家公司各處 20 萬元罰鍰；宇暉科技處 10 萬元罰鍰，合計處 1390 萬元罰鍰。