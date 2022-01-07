台嘉碩去年Q4營收7.73億元 改寫歷史次高年增36%

石英元件廠台嘉碩 (3221-TW) 積極調整產品結構及受惠 TCXO 產品漲價效應，2021 年下半年營收優於上半年，台嘉碩今 (7) 日公布最新營收，第四季營收以 7.73 億元創歷史同期新高，也僅次於第四季 8.17 億元，為史上次高。

台嘉碩 2021 年 12 月營收 2.46 億元，月減 6.04%，年增 23.37%，2021 年第四季營收 7.73 億元，季減 5.43%，年增 36.95%，2021 年全年營收 29.3 億元，創新高，年增 37.19%。

台嘉碩來自歐洲、美國、日本及台灣地區的客戶訂單都維持在高檔；2021 年第四季營收較第三季小幅下滑，但 2021 年下半年營收仍明顯優於上半年。

台嘉碩石英元件、表面聲波濾波器，網通應用占 30%、手機應用占 30%，汽車應用占 30%，堪去年來出貨比重相當均衡。

台嘉碩與美國 Akoustis (AKTS-US) 確立結盟後，雙方簽署策略開發協議，台嘉碩與美方雙邊達成 RFMi 股權轉讓協議中，台嘉碩將其子公司 RFMi 的 51% 轉讓給 Akoustis，將不再認列來自 RFMi 營收。

台嘉碩 2021 年前三季稅後純益達 1.51 億元，也較去年同期由虧轉盈，每股純益 1.48 元。