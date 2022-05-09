第一金投信：台股趕底跌到近滿足點 向下撿便宜價值浮現

美國聯準會大動作調整利率政策，損害經濟成長在所難免，使得美股再度承壓，台股今 (9) 日再度重挫 359 點，在市場混沌轉折之際，第一金投信舉行線上記者會表示，台股目前陷入升息縮表、通脹、景氣衰退三大擔憂，過往升息經驗顯示，指數回檔約達 2 成，目前已趕底跌到近滿足點，且台股本益比已跌破 12 年低點，向下撿便宜的投資價值浮現。

第一金投信投資長唐祖蔭表示，台股從萬八到今天跌到下探萬六，呈現加速趕底，短線而言，美國通膨有望逐步往下，中國五一長假陸續解封，對供應鏈將有幫助，加上台股台股本益比已經跌破 12 年來低點、至 11.68 倍，這波跌幅達 13%，以過往經驗來看，升息後的中期調整為 2 成，雖然還是有下行空間，但台股殖利率逾 4.5%，將會吸引一定資金流入，建議不要追高，往下撿便宜的投資價值浮現。

而以長線來看，第一金投信則看好未來全球發展趨勢下的機會點，第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中表示，隨著美、中等大國角力持續深化，競爭領域不斷擴張，目前已遍及科技、通訊、綠能、基建、太空等領域，影響層面既深且廣，而在新冠疫情肆虐後，全球化更成為過去式，取而代之的是「逆全球化」，世界運作模式也逐漸從企業層級躍升至國家層級，政府政策對產業、經濟發展的影響力大為提升，未來想掌握投資趨勢，必須先鎖定國家經濟政策的主要方向。

張正中指出，台灣過去一直在全球供應鏈扮演關鍵樞紐角色，如今也成為美中歐極為重視與拉攏的合作對象，政府在此趨勢中，2020 年宣示推動聚焦發展「資訊及數位、資安卓越、國防及戰略、民生及戰備、綠能及再生能源、精準健康」六大關鍵性產業，藉由發揮台灣自身優勢，同時吸納國際資源，台灣將很有機會如同當年設立「新竹科學園區」推動積體電路產業一樣，再次打造出綿延不絕的新護國神山群，激勵台灣經濟走出新格局。

唐祖蔭進一步分析，台灣在全球半導體產業鏈中締造「製造第一、封測第一、IC 設計第二」不可動搖的產業地位，成為地緣政治的兵家必爭之地，因此政府在 2020 年宣示推動六大核心戰略產業，看準此商機，第一金投信因此推出台灣首檔瞄準政府核心戰略政策的台股基金「第一金台灣核心戰略建設基金」，聚焦六大核心戰略產業，包括：資訊、資安、民生、戰備國防、精準醫療、再生綠能等，預計 5 月 17 日起募集。