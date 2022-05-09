台股大跌回測萬六 三大法人賣超265.61億元 外資連2日大舉提款

台股今 (9) 日再度遭遇空襲，電子股無力撐盤，金融股慘遭拋售，各類股一片綠油油，午盤後跌勢逐漸加重，大盤回測萬六支撐，終場重摔 359 點，收在全場最低 16048 點，下探近 1 年新低。三大法人合計賣超 265.61 億元，外資連續 2 個交易日大舉提款。

觀察三大法人今天資金動向，外資狂殺 211.45 億元，為連續 2 日大賣逾 200 億元；投信買超 5.06 億元，為連 18 買；自營商則賣超 59.2 億元。三大法人合計賣超 265.61 億元。

電子股續呈弱勢，台積電今天開低走低，股價下跌 1.5%，收 520 元，為 1 年 4 個多月以來新低，市值下滑至 13.48 兆元；聯電陷多空激戰，盤中一度上漲至 49 元，午盤後不敵賣壓，跌逾 1%，收 47.9 元；聯發科、國巨、友達、大立光、日月光投控等權值股賣壓也相當沉重。

金融族群遭到大舉提款，富邦金失守 70 元大關，大跌近 5%，收 67.8 元，下探 1 年新低，國泰金同步挫逾 4%，收 58.7 元，其他包括開發金、玉山金、兆豐金、合庫金等均重挫超過 3%。

高價股同樣殺聲隆隆，股王矽力 - KY、股后信驊下挫 3-4%，均摜破 2500 元，祥碩、譜瑞 - KY、大立光、緯穎、富邦媒等賣壓也相當沉重。

航運股方面，貨櫃雙雄長榮、陽明股價大跌 3-4%，散裝航運股賣壓同步出籠，慧洋 - KY 重挫近 7%，裕民、四維航、台航、中航、新興等同步走低，航空雙雄也疲弱，長榮航跌逾 3%。上市航運類股指數終場下跌 3.53%。