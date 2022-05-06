防疫政策急轉彎保險理賠爭議多 產險公會釋疑

國內疫情升溫，防疫政策也一再調整，進而引發防疫險理賠爭議，產險公會針對市場常見的，包括自動續保與保險法第 60 條等問題整理三項問答，回應市場疑問。

一、對於自動續約之保險商品，保險公司得否主張不予續約？

產險公會表示，目前疫情已和去年明顯不同，而防疫保單屬商業保險，保險公司基於契約自由原則，得選擇停售、拒絕承保或續保。

產險公會進一步指出，產險公司的防疫保險商品，均為一年期保單，且是不保證續保之性質，當外在環境出現驟變，保險公司基於風險胃納及經營安全等因素考量，自非必然應提供客戶相同條件之續保服務。



二、已收到保險公司書面寄達「續期保費扣款通知書」，保戶依照書面指示期限完成交付保費，保險公司得否拒絕續保？

產險公會表示，如果產險公司已寄發續保通知書給保戶，並已收取保費，則自動續約附加條款的條件就已成就，保險契約即為成立。

而消基會所收到防疫險消費者投訴指稱，產險公司拒絕保戶契約到期前的續約申請可分為三類，而此三類都是已收到保險公司的續保通知書，但未完成繳費而接獲保險公司通知拒絕續約。

產險公會表示，上述情況因都未完成繳費，實難謂續保契約已成立，因此除了前述原則外，對於特殊個案應依個別情況處理。

三、有關保險法第 60 條適用之疑義問題

產險公會指出，保險法第 60 條的「危險增加」是適用於保險契約存續期間之危險變更，如已構成影響保險公司之風險評估，為求衡平，法令乃給予保險人對「未到期的契約」調整保費或者終止契約的依據，舉凡如住宅火險之使用性質變更，又如傷害險的職業類別變更等均屬之。

產險公會說，本次防疫保單續保爭議事件，是指前一期保單滿期，產險公司得否拒絕續保所產生的爭議，而非保險契約存續期間的危險變更，而保險公司也未曾主張保險法第 60 條終止契約或加收保險費權利。

產險公會強調，保險公司配合中央疫情指揮中心政策，在兼顧公平待客與永續經營前提下，針對中、重症迫切所需之醫療費用保障，適時開發新防疫保險商品，供消費者選擇投保。



