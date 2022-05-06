〈世界法說〉Q2營收季增上看15% 毛利率可望衝破5成 營運再創高

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (6) 日召開法說，在新產能開出、ASP 走揚帶動下，預估第二季營收將達 152-156 億元，季增約 12.6-15.6%，毛利率也可望衝破 5 成，單季營收、獲利可望再創新高。

世界先進預估，以 1 美元兑新台幣匯率 29 元計算，第二季營收估達 152-156 億元，連五季站穩百億元，毛利率估 48.05-50.5%，營益率 37-39%，雙率將同步成長。

世界先進指出，雖然中國封城與俄烏戰爭等因素，對電子產品供應鏈造成影響，但公司訂單能見度未受影響，客戶需求持續強勁，預估到第三季都將維持相當高的產能利用率。

不過，世界先進營運長尉濟時表示，近期電視、筆電等終端產品，客戶端驅動 IC 庫存水位確實墊高，第一季高於原先的季節性水準。

產能方面，世界先進預期，今年全年總產能約 314.8 萬片 8 吋晶圓，年增 9%，其中第二季因工作天數較多，加上晶圓三廠開出 8000 片新產能，月產能季增 7%，相當於 26.3 萬片 8 吋晶圓。

談及長約議題，世界先進財務長黃惠蘭表示，晶圓三廠新擴充的產能與晶圓五廠，都有與客戶簽長約，整體 ASP 略高於目前既有產能。

至於 12 吋建廠計畫，董事長方略重申，在營運規模擴張角度下，要持續成長以支持客戶長期需求，考慮投資 12 吋廠是合理的下一步，但目前沒有具體計畫。