正德Q1 EPS 1.35元創單季新高 看至明年景氣樂觀

散裝航商正德 (2641-TW) 今 (6) 日公布第一季財報，稅後純益 2.54 億元，年增 839.64%，每股純益(EPS)1.35 元，創單季新高，正德指出，以目前市況來看，第二季大宗物資、礦產、糧食、原料，半成品等需求仍熱絡，散裝輪相當搶手，對今明年景氣樂觀看待。

正德受惠於去年第二季起運價持續上漲，換約後合約價大幅攀升，第一季合併營收 3.71 億元，年增 91.47%，營業毛利 1.93 億元，年增 352.45%，毛利率 52.01%，年增多達 30 個百分點，營業利益 1.67 億元，年增 583.02%，營益率 45.08%，年增 32.44 個百分點。

正德指出，儘管上海沿岸逐漸解封，塞港仍嚴重，加上解封後急需出口回補歐美地區庫存，而俄烏戰爭也使地中海、波羅地海、歐洲各國物質需求與消耗加劇，有利運價上升，因而樂觀看待今明年。

正德強調，明年起船舶碳排放新標準更趨嚴格，運力供給將更限縮，預期散裝產業結構將維持向上。

正德已於去年下訂 6 艘 4 萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪 (Handy/40,000 DWT)，預計自明年第一季起陸續加入營運；截至目前，正德船隊達 16 艘。