〈台股盤後〉電金熄火大跌287點 傳產力撐守住16400關卡

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2022年5月6號15點0分

受美股重挫拖累，台股今 (6) 日在電金權值股雙殺壓力下指數跳空開低，盤中指數大跌逾 300 點，但所幸有 IC 設計、航運、化工與特殊鋼材等傳產支撐，終場指數跌幅收斂，下跌 287.92 點，收在 16408.2 點，成交量 2458.78 億元。

台股反彈曇花一現，今天再度隨美股走跌，周線已連續兩周收黑，電子、金融權值股雙雙翻黑，包括台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW)、富邦金 (2881-TW) 幾乎淪為資金提款機，拖累大盤臉綠。

權王台積電今天跌幅近 2.6%，終場股價收在 528 元，聯發科、鴻海同樣股價轉弱，但跌幅較小終場以平盤之下作收。

儘管美國聯準會持續升息，但仍無法拉抬金融股走勢，富邦金 (2881-TW) 今天帶量走跌終場大跌逾 4%、收在 71.3 元，其他包括台新金 (2887-TW)、國泰金 (2882-TW)、永豐金 (2890-TW)、新光金 (2888-TW)、合庫金 (5880-TW)、華南金 (2880-TW)、兆豐金 (2886-TW)、元大金 (2885-TW) 與開發金 (2883-TW) 也有 1% 以上跌幅。

不過 IC 設計則相對抗跌，凱鈺 (5468-TW) 終場衝上漲停關門，金麗科 (3228-TW) 與九齊 (6494-TW) 各有 4%~5% 的漲幅，大中 (6435-TW)、點晶 (3288-TW)、宏觀 (6568-TW)、新唐 (4919-TW) 也有 2% 以上漲幅。

另外，化工與特殊鋼材也是買盤青睞標的，中碳 (1723-TW) 終場大漲近 4%，東鹼 (1708-TW)、材料 - KY(4763-TW)、中美實 (4702-TW) 也有 2% 以上漲幅；特殊鋼材的精剛 (1584-TW) 與榮剛 (5009-TW) 分別有 4%、2% 以上的漲幅。

整體而言，在聯準會升息壓力下，加上台股與美股高度連動，導致部分個股、族群在資金壓力下出現漲多修正，目前看來資金有移往化工、鋼鐵等基期偏低的個股，後續須觀察電子股何時回穩，或有機會推升指數反彈。