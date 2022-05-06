電子股重傷、航運抗賣壓 台股大跌287點收16408點 周線連二黑

鉅亨網新聞中心 2022年5月6號13點41分

美股周四上演資金大逃殺，亞股今 (6) 日也全面倒地，台股一度暴跌逾 380 點，回測 16300 點，電子股殺聲隆隆，千金股及金融股均遭大舉提款，不過，航運股相對有撐，帶動大盤跌勢收斂，加權指數終場下跌 287.92 點或 1.72%，收在 16408.2 點，失守短均，成交值 2458.77 億元。周線連二黑，累計本周下跌 183 點。

櫃買指數終場下跌 2.38 點或 1.2%，收在 196.17 點，成交值 622.04 億元。上市櫃成交值合計 3080.81 億元。

電子族群今天哀鴻遍野，權王台積電大跌超過 2%，終場收 528 元，單日市值蒸發 3630 億元，下滑至 13.69 兆元；大立光 4 月營收 31.28 億元，月減 16.73%、年減 7.69%，5 月仍保守，使得今天股價一度摜破 1600 元，創 8 年新低；國巨、日月光投控等下挫逾 2%；不過，聯發科、聯電、瑞昱尾盤跌幅均大幅收斂。

高價股今天也出現資金瘋狂撤出，矽力 - KY 打入跌停價 2515 元，再度失守股王寶座，信驊則跌逾 7% 收 2540 元，力旺同步亮燈跌停收 1200 元，緯穎挫 3% 失守千元關卡，譜瑞 - KY、旭隼、祥碩下跌 2-3%，AES-KY、世芯 - KY 則暴跌 7-8%，摔出 900 元俱樂部。

長榮 (2603-TW) 首季大賺 1013.6 億元，季增 25.5%、年增 181%，每股純益 19.16 元，創單季新高，激勵股價翻紅，終場以 154 元作收，陽明同步收紅，萬海則跌近 1%，其他航運股方面，裕民、慧洋 - KY、台驊投控及長榮航股價也急拉逆勢收漲。

美國聯準會敲定升息 2 碼後，金融股湧現失望性賣壓，今天遭到大舉提款，其中，富邦金一度大跌逾半根停板，回測 70 元關卡，國泰金也重挫近 2%，其他包括台新金、兆豐金、玉山金、合庫金等賣壓都很重。

電信三雄今天表現有撐，向來受存股族青睞的中華電 (2412-TW) 今天強勢翻紅，一度勁揚 2%，終場收在 126.5 元，台灣大力守平盤之上收 106 元，遠傳陷多空拉鋸，終場小跌沒能站穩 80 元。