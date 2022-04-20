〈台北汽車零配件展〉為昇科二大產品供應中國車廠 年底相繼放量

為升 (2231-TW) 旗下為昇科 (2252-TW) 今 (20) 日表示，目前內輪差毫米波雷達及車內生命偵測系統都已經打進中國車廠，預計在年底相繼放量，公司也計畫，在今年底前由興櫃轉上市。

為昇科表示，內輪差與盲區毫米波雷達偵測告警系統，是與母公司為升共同研發，除了中國車廠外，也供應台灣運輸業龍頭、電動巴士製造商；而生命偵測系統除了車用領域外，未來更可望拓展到醫療、居家照護應用。

此外，為昇科也與車用 IC 設計大廠 NXP 共同合作，針對國際車廠標準及需求，開發次世代成像雷達「AI-4D 成像雷達」，可望成為未來智慧自動駕駛的雷達方案的先驅。

因應客戶需求，為昇科也計畫在上海廠擴產，不過目前當地因疫情實施管控，公司坦言，確實有受到影響，但客戶急著拉貨下，也積極協助解決相關問題，狀況持續好轉。

據了解，為升集團現階段在上海有 2 條產線、台灣則有 1 條產線，為昇科在上海興建新產線加入後，年產能可望從 360 萬顆提升至 480 萬顆。

台北國際汽機車零配件暨台北國際車用電子展 20 日起在南港展覽館登場，除了為升展示先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和先進胎壓偵測系統外，為昇科也展示車輛前方、側邊、後方與內部等各種毫米波雷達解決方案。