〈財報〉線上家具零售商Wayfair轉盈為虧 用戶大舉流失

Wayfair (W-US) 股價周四 (5 日) 在盤前交易大跌。這家線上家具零售商第 1 季虧損大於預期，原因是購物者縮減家居品類上的支出。

Wayfair 還宣布，其財務長弗萊雪 (Michael Fleisher) 將於明年初退休。現任人事長格列佛 (Kate Gulliver) 將於 11 月接任財務長一職。公司說，弗萊雪將在公司留任過渡期，直到明年 1 月。

Wayfair 聯合創始人兼 CEO 沙赫 (Niraj Shah) 表示，雖然銷售額下滑，但客戶消費狀況仍然「相對強勁」。

他在財報聲明中指出，「購物者仍然對家居類別非常感興趣。」

儘管如此，Wayfair 報告其活躍客戶數量較一年前下降 23.4% 至 2540 萬。每位客戶平均訂單數為 1.87，去年同期為 1.98。

在截至 3 月 31 日的當季，Wayfair 虧損 3.19 億美元，合每股 3.04 美元；而去年同期為淨利 1800 萬美元，合每股 16 美分。

不計一次性項目，該公司每股虧損 1.96 美元。根據 Refinitiv 分析師平均預期每股虧損 1.56 美元。

銷售額從一年前的 34.8 億美元下降近 14% 至 29.9 億美元，符合分析師估計。

美國營收下降 9.9% 至 25 億美元，而國際營收下降 31.4% 至 4.51 億美元。