百容去年營收21.71億元創新高 估今年還可成長逾2成

百容 (2483-TW) 去年第四季底生產及電子零組件出貨順暢，公司公布 2021 年 12 月營收，以 2.08 億元創新高，月增 9.75%，年增 23.99%；2021 年全年營收也以 21.71 億元創新高，年增達 21.97%，預估 2022 年總體營收可成長逾 20%。

百容 2021 年 12 月營收 2.08 億元，為第四季最高點，優於預期，主要受惠包括機械式繼電器、電子零組件出貨的大幅成長；2021 年第四季營收為 5.84 億元，季減 1.51%，年增 24.1%。

百容營運策略鎖定擴大半導體應用業務，預估 2022 年資本支出將自去年 近 3 億元倍增至 6 億元，2022 年總體營收可成長 20%，半導體導線架業務將站穩總總營收 4 成比重。

百容未來幾年半導體應用產品持續出貨，將成為成長主軸，除台中導線架生產線持續擴充，中國江蘇蘇州相城廠也是重要生產據點，明年蘇州相城廠將新增 4 台半導體導線架沖壓機台，購置經費約 1 億元。

百容台灣廠新增 2 台生產設備已在去年 9 月投產，並逐步解決導線架銅原材料短缺問題，物流方面也逐漸順暢，取得出貨海運貨櫃到客戶端發貨倉，取代先前因搶不到貨櫃而使用的空運交貨，有助降低營業成本。

百容 2021 年前三季後後純益 1.41 億元，年增率 44.71%，每股純益 1.29 元，獲利已超越 2020 年全年。