封城造成需求遞延 智易4月營收26.6億元 月減26%

網通大廠智易 (3596-TW) 今 (5) 日公布第一季財報，稅後純益 3.89 億元，季減 16.2%、年減 14.1%，每股純益 1.8 元，不過，受到中國昆山防疫政策影響， 4 月營收衰退至 26.65 億元，月減 26.5%、年減 18.7%。

智易表示，4 月部分需求遞延至 5、6 月，第二季營收有望持續成長，再創新高，下半年逐季增，全年營收維持雙位數成長。

智易第一季營收 102.9 億元，季增 7.45%、年增 7%，毛利率 13.7%，季減 0.25 個百分點、年減 0.36 個百分點，營益率 4.6%，季減 1.3 個百分點、年減 1.8 個百分點，稅後純益 3.89 億元，季減 16.2%、年減 14.1%，每股純益 1.8 元。

智易 4 月營收衰退至 26.65 億元，月減 26.5%、年減 18.7%，累計前 4 月營收 129.64 億元，年增 0.4%。

智易宣布越南子公司董事會通過越南廠擴廠計畫，將斥資 4800 萬美元擴建越南廠產能。智易表示，越南二期擴廠預計本季、第三季開始動工，明年底可望完工、量產，今年資本支出 10-15 億元，主要針對越南、中國廠產線，以及台灣研發設備投資等。