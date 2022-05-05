聯準會「鷹中透鴿」激勵股市上揚 台股可望絕地反攻重返萬七

台灣時間 5 日凌晨 2 時，聯準會決議升息 2 碼，同時暗示 6 月將開始逐步縮減資產負債表，每月減持最多 300 億美元公債以及 175 億美元抵押擔保證券 (MBS)，三個月後減持規模擴大一倍至 600 億與 350 億美元，合計 950 億美元，也符合市場預期，同時也表明傾向緩慢縮表，並且在一定「充裕準備」水準後停止縮表。

對此永誠國際投顧分析師劉良梅表示，市場擔憂聯準會採激進升息政策會令經濟呈現衰退，這是近期造成全球股匯波動的最大主因，而聯準會此次聲明除了向市場宣示其抗通膨決心外，同時強調有信心令經濟「軟著陸」，並且「鷹中透鴿」，表示升息三碼並非積極的選項，美股四大指數應聲大漲，其中費城半導體與納斯達克強漲逾 3%，也激勵台股本日開盤一度大漲逾兩百點。

雖然目前加權指數漲幅收斂，但櫃買指數目前強漲逾 1.4%，加上目前台幣匯率有所止穩。就盤面結構來看，電子族群有明顯回溫，其中 IC 設計族群表現凌厲，其中力旺 (3529-TW)、創意 (3443-TW)，一度觸及漲停版，ABF 載板三雄南電 (8046-TW)、欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW)，也有強勢表現，此外如車電股等許多跌深族群及個股在本日也有所表態，盤面呈現百花齊放。

對此盤面現象，劉良梅認為，雖電子族群較明顯升溫，但就成交比重圖來看，並未至常態六至七成水準，這就表示市場資金仍存有疑慮，且大盤預估量較早盤三千億有所下滑，加上早盤 IC 設計漲停個股目前漲停打開，且許多電子族群有開高走低現象，本日需留意尾盤有走低風險。

劉良梅建議投資人，雖指數在國際盤激勵下，短線可望重返萬七關口，但此時選股不選市為好，主要是在電子族群並未明顯回溫的情況下，短線宜以技術性反彈看待，這時政策加持的新能源概念股，會是投資人可以留意的方向，主要是全球已有 130 個國家宣布推動 2050「淨零碳排」，且中國在 2060 年實現碳中和，預計未來對太陽能、風電的需求將會大幅的增加，加上我們政府的 2025 非核家園的綠能政策進展並不如預期，未來勢必加速建置綠能步調，對於太陽能模組廠安集 (6477-TW)、太陽能電池廠元晶(6443-TW)，風力發電上緯投控(3708-TW)、水下鋼構世紀鋼(9958-TW) 後市營運都會有所挹注。

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