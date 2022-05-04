台嘉碩估Q2營收及毛利率雙成長 全年看增雙位數

台嘉碩 (3221-TW) 在有利的產品組合推升下，估第二季營收將較首季 7.18 億元成長，毛利率也看增，董事長黃鈺同看好全球解封帶動，上下半年營收比重將達 45%：55%，今年營收看增雙位數。

台嘉碩 2022 年首季營收 7.18 億元，年增 12.21%，由於出貨結構轉佳，毛利率為 27.45%，季增 0.88 個百分點，年增 10.78 個百分點，稅後純益為 8373 萬元，每股純益為 0.82 元。

黃鈺同今 (4) 日出席法人說明會指出，在有利的匯率環境之下，預估第二季營收將再較首季成長，毛利率有機會再往上提升 1-2 個百分點，子公司嘉碩生醫的快篩，也可望再挹注整體毛利率 1-2 個百分點。

台嘉碩 4 月出貨遭中國防疫、封城影響，不過黃鈺同指出，5 月起客戶的拉貨轉趨積極，同時，更有客戶端積極洽談長單，明顯已消化過去的庫存，而全球解封後的大量需求，更可抵消歐洲戰爭及通膨的不利影響。

台嘉碩也指出，2022 年價格趨勢應可維持與去年一致水準，甚至在供需的改變下，部分原物料已通知調高報價，主要是來自日系廠商的封裝基材價格。

台嘉碩 2022 年第一季產品營收比重，毛利率約 3 成的濾波器佔 50%、毛利率約 25% 的石英晶體占 45%、天線 5%。應用來看，車用占 28%、手機與 IoT 占 26%、網通應用占 36%。

台嘉碩看好，隨著表面聲波濾波器出貨比重增加及有利條件，毛利率還有向上成長的空間；台嘉碩 2022 年的資本支出規劃 1.5-2 億元，主要用於黃光製程、高頻體波濾波器及低噪、小型化產品的開發。

台嘉碩旗下嘉碩生醫自韓國增訂 80 萬劑快篩試劑，將自 5 月陸續到貨，主要以企業及機構的需求為主，台嘉碩目前正與韓國供應商協商進口 600 萬劑，預計 5 月底前到貨。