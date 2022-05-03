〈財報〉獲利超越預期 希爾頓提早資本返還

酒店營運商希爾頓全球控股公司 (HLT-US) 周二 (3 日) 表示，由於旅遊需求反彈，上季獲利優於預期，因此恢復向股東返還資本的時間也將早於預期。

旅遊業受惠於美國休閒旅遊激增，超過新冠疫情前水準，提升了航空公司的業績並提高了酒店的入住率。

這種需求提振促使希爾頓在 3 月恢復股票回購，並宣布第 2 季現金股利為每股 15 美分。

擁有包括華爾道夫酒店及度假村 (Waldorf Astoria Hotels & Resorts) 在內的品牌的希爾頓表示，截至 3 月 31 日當季美國的入住率上升至 61.8%，較去年同期上升 14.1 個百分點。

即使通貨膨脹率上升，但由於人們在旅遊、外食和酒店住宿方面的支出增加，希爾頓的每間可用客房的收入 (RevPAR) 上季成長了 80.5%。

根據 Refinitiv 的數據，該公司第 1 季營收為 17.2 億美元，略低於分析師平均預期的 17.3 億美元。

經調整後，該公司每股獲利 71 美分，高於分析師平均預期的每股 65 美分。

該公司預計 2022 年調整後每股獲利在 3.77 美元至 4.02 美元之間，低於分析師預期的每股 4.10 美元。