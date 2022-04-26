華紙董事提名人名單出爐 靠三招強化公司治理

中華紙漿 (1905-TW) 今 (26) 日召開臨時董事會，通過董事提名人名單。華紙表示，本屆董事提名人著重在專精與多元，藉由專業經理人的組成、提高獨立董事比例由原本 3 成增為 4 成、引進 2 位女性董事等三大特色，強化公司治理。

華紙過去董事席次為 9 席，含一般董事 6 席、獨立董事 3 席，本屆董事提名候選人減為 7 席，含一般董事 4 位，獨立董事 3 位。一般董事提名名單為：黃鯤雄、劉慧瑾、林谷豐及陳瑞和；至於 3 席獨立董事分別為：張凌寒、馬小康與柳婉郁。

今日通過的董事提名名單中，一般董事新增永豐餘投控董事長劉慧瑾，在能源管理及工業生態系管理擁有多年豐富經驗，可協助拓展綠能運用。續任的有中華紙漿現任董事長黃鯤雄、中華紙漿現任財務長林谷豐、中華紙漿現任纖維材料事業部總經理陳瑞和，期能持續帶領華紙發展全循環終端產品，以紙代塑，朝環境友善材料領域全方面布局。

獨立董事部分，柳婉郁擅長氣候變遷與農林循環經濟等環境議題；馬小康是台灣燃燒學與熱傳導專家，對再生能源與環境有深入研究；張凌寒則擁有深厚商業經營管理背景以及豐富國際市場經驗。三位獨董各有所長，為中華紙漿帶來更公正專業的運營建議，注入與國際接軌的趨勢思維，健全公司專業治理。

中華紙漿在台灣發展逾 50 年，由林漿紙一貫轉型成為非塑全循環材料供應者，提供食品、包裝、電子產業等多元需求特殊材料。借重 7 位董事候選人的專長，中華紙漿將落實企業經營者的責任，兼顧獲利表現與 ESG，實踐永續發展。