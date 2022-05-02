5月報稅季開跑 逾26萬戶快手完成申報 4成用手機

5 月報稅季昨 (1) 日起跑，根據財政部統計，截至今 (2) 日上午 10 點左右，已經有超過 26 萬戶完成報稅，其中有 4 成是透過手機完成報稅，整體使用網路比重有增加趨勢。

根據財政資訊中心統計，接近今天上午 10 點，透過手機申報人次約 11 萬 4233 人次，網頁版也有 10 萬 7898 人次，至於離線版也有 6 萬以上的人次，統計已有約 26 萬戶已經完成 110 年度的綜所稅申報。

財政部長蘇建榮今天循例前往台北國稅局視察 110 年度綜所稅申報情況，他受訪時再度呼籲，今年手機報稅功能再升級，希望民眾能多利用手機、網路報稅，減少臨櫃群聚的風險。

蘇建榮說，去年新上路的手機報稅，因可大幅縮短報稅流程，推出後廣受市場好評，今年手機報稅功能再升級，新增編修與行動、電子支付等繳稅功能，使用上更為便利，可望讓手機報稅使用人次從原本預估的 100 萬提高至 150 萬人次。

蘇建榮也不忘感謝稅務人員的辛勞，他表示，因應疫情財政部已經連續三年延長報稅期限為兩個月，感謝全體同仁一起努力完成年度重要的稅務工作，他已責成各區國稅局長，務必要為第一線同仁做好防護工作。

根據現場觀察，今天適逢勞動節補假日，部分民眾趁著放假日到國稅局臨櫃報稅，但受天氣濕冷與國內疫情升溫等因素影響，今年選擇到國稅局臨櫃報稅申報的人潮較往年減少許多。