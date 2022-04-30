〈熱門股〉三大電商平台 股價同創波段新低

儘管本土確診人數不斷創高，但實體零售業受衝擊程度已不如去年三級警戒大，法人預料電商業今年成長力道將小於去年，再加上美國電商巨頭亞馬遜近來股價修正壓力重，使國內三大電商平台富邦媒 (8454-TW)、網家 (8044-TW) 和東森 (2614-TW) 近期股價明顯修正，均寫下波段新低。

富邦媒本周股價跌破 800 元大關，最低見 764 元，創去年 1 月中旬以來新低，周跌 17.6%。網家本周最低見 77.1 元，創 2020 年 4 月上旬以來新低，周跌 11.89%。東森本周股價也跌至 28.05 元，周跌 12.63%，創 2021 年 6 月中旬以來低點。

不過，整體電商市場基本面仍樂觀，富邦媒預估，今年台灣線上滲透率預估 15%，較去年再成長 1 個百分點，但仍低遠於南韓的 41%、中國的 30%，顯示國內電商還有很大發展空間。

富邦媒正不斷強化倉儲投資，除了各地的衛星倉，南台灣最大物流中心預計明年可完工加入營運陣容，屆時每日吞吐量可達 16 萬件，一口氣容納 340 萬件商品。

而網家近來加強發展金融科技版圖，近期旗下廿一世紀合併喬睿科技，藉此聯手擴張第三方支付、行動支付和 BNPL(先享後付)，廿一世紀除了將持續拓展馬來西亞、泰國等海外市場，並預計今年底於日本推出金流服務，拚擴大用戶和營收規模。

東森購物積極開拓「好吃、美麗、健康」的生態圈，並以東森幣串聯線上銷售與線下自然美、寵物雲等門市服務，持續開發壯大自營商品和 EC 通路。