佳世達今年逐季揚全年續戰高 啟動第二階段轉型加速獲利

佳世達 (2352-TW) 董事長陳其宏今 (9) 日表示，第一季會是全年谷底，接下來將逐季成長，今年營收仍將向上，而談到交棒總經理，陳其宏表示，象徵佳世達第二階段轉型啟動，接下來會以衝刺獲利快速成長為目標。

陳其宏表示，目前看上半年的景氣，先前說的通膨等因素都正在發生，而俄烏戰爭導致石油已經漲到三位數、農產品也在漲，半導體製程用的重要氣體供給也被影響，戰爭越延續，影響就越大。

陳其宏認為，在通膨、升息等大環境挑戰下，更要加速推動「價值升級」策略，此次人事布局後，將更專注制定佳世達願景與策略，以期加速達到高附加價值事業獲利過半的第二階段願景。

新任總經理黃漢州也補充，俄烏戰爭目前導致歐洲鐵路運輸受到影響，部分產品轉往海運，但海運不論歐美線都還是維持 12 周的交期；而在缺料方面，缺的項目確實有減少，但部分如車用、電源的半導體元件反而缺的更嚴重。

談到接棒總經理的願景，黃漢洲表示，將扮演負責執行，並掌管生產、供應鏈、行銷等業務，他表示，過去陳其宏有很多布局、灑下許多種子，現在接棒要讓種子茁壯，只要各子公司獲利拉起來，回饋給母公司佳世達也會更多。

陳其宏強調，佳世達集團的大艦隊策略方向不變，將持續整合子公司、加速獲利成長腳步；以醫療事業為例，近期投資合躍生活及康科特，藉此跨入藥局與醫管領域，以通路先行策略開拓相關領域。