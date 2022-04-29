南市中西區學產地將轉型科技產業專區 成南科腹地

行政院長蘇貞昌今 (29) 日前往台南市中西區，視察近 30 公頃的國有學產地，宣布啟動「台南科技產業專區」發展計畫，未來將成為南科發展腹地，引進具研發、實驗性質的軟體科技業。

台南市長黃偉哲指出，中西區學產地來自一群熱心地方教育人士的捐獻，土地出租的收益、孳息每年約 322 萬餘元，專用於獎助與補助教育相關事業。未來學產地啟動「台南科技產業專區」發展計畫，約可分回 9.36 公頃產業專用區，土地租金收益預期可達 250 倍，有助落實先民捐地助學興學的美意。

為了打造台南市優質產業發展環境，南市府將以整體開發並保障現有三七五租戶的權益，未來學產地轉型後，不僅引進都會型研發產業，成為科學園區發展腹地，也扮演帶動中西區與安平區發展的新門戶，豎立學產基金土地轉型的里程碑。

教育部進一步說明，中西區近 30 公頃國有學產地，將由教育部與南市府合作辦理都市計畫變更及區段徵收，並由科技部整體招商開發，中央與地方、政府與民間合作打造台南科技產業專區，將朝「精緻多元、優生活、低耗能」方向發展。

台南市都發局說明，此次中西區學產地轉型由中央與地方攜手合作，土地周邊鄰接民權路 4 段、華平路與和緯路 5 段延伸段，未來規劃引進具研發、實驗性質的軟體科技業及生活服務業、辦公室、技術服務、會議等廠商進駐，並透過整體開發配置學校、公園、停車場及道路等公共設施，成為市區具備完整生活服務與產業機能的都會型研發產業園區。

