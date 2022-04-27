蘋果開設線上商店 讓消費者自行維修iPhone

蘋果 (AAPL-US) 周三 (27 日) 正式開設「自助維修」線上商店，以回應自主維修運動人士對美國監管機構施壓讓消費者更能控制他們的產品的要求。

新方案於去年 11 月首次宣布，將為客戶提供 200 多種零件和工具，客戶可自行維修 iPhone 12、iPhone 13 和第三代 iPhone SE。蘋果表示，客戶將能夠使用新工具修復螢幕、電池和鏡頭等零件。這些零件的成本相同，並且與蘋果授權維修提供商使用的零件相同。

蘋果表示，該方案還在今年稍後時提供修復某些 Mac 電腦的手冊、零件和工具。

線上商店將首先在美國推出，但將在今年底前會從歐洲開始擴展到其他國家。

如果客戶不想直接購買工具，可以用 49 美元的價格租用工具一周時間並免收運費。在某些情況下，客戶還可以透過退回更換的零件進行回收而獲得積分。

即使開放自主維修，但蘋果公司在網路貼文中表示，對於「絕大多數沒有維修電子設備經驗的客戶」來說，拜訪一位擁有蘋果原裝零件的認證技術人員仍然是「最安全、最可靠的維修方式”」。

自主維修運動人士認為，像蘋果這樣的製造商應該提供更全面的維修零件和手冊訪問權限，這樣客戶就不會被限定在一些精選的授權維修店中。蘋果之前曾警告使用第三方零件或未經授權的維修可能導致安全或性能問題。

如今在拜登政府指導下，聯邦監管機構正在評估自主維修權，以及是否應該制訂新的規則來保護客戶。拜登總統發布一項行政命令，指示聯邦貿易委員會 (FTC) 考慮制定規則，以防止「對第三方維修或物品自行維修實施不公平的反競爭限制」。去年 7 月，FTC 一致投票通過決定加強執行維修限制。