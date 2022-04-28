益得吸入劑獲青睞 國際藥廠找上門開發新冠藥物

新冠肺炎屬於呼吸道疾病，成人、兒童染疫後會呼吸困難，目前英國已將吸入式藥物列為居家藥品來治療輕症患者，而國內定量噴霧吸入器 (MDI) 製造商益得 (6461-TW) 是國際上少數可完整打造處方藥與設備結合的業者，近期已有藥廠研發新冠的新成分藥物，並找上益得共同合作開發。

研究指出，因呼吸道感染住院的兒童中，重症比例達 21.1%，成人若染疫也會有呼吸困難的狀況。

目前治療新冠肺炎多為口服藥物，且輕症患者能藉由止痛藥、退燒藥等緩解症狀，此外，呼吸道產品也有望成為治療方案選項之一，尤其英國已將治療氣喘的吸入式藥物布地奈德列入居家使用藥物。

益得旗下吸入劑產品 Duasma 已取得台灣、香港、澳門、蒙古、馬來西亞與哥斯大黎加等國藥證，是國際上少數專注於吸入劑製造與 CDMO(委託開發暨製造服務) 的業者，可結合處方藥與設備裝置，打造完整的治療成品，目前已有藥廠發現可治療新冠的新成分，並找上益得合作。

MDI 吸入劑噴出的藥品顆粒小，呈現霧狀進入肺部後可迅速緩解症狀，加上藥物裝在金屬瓶內保存容易，不過因技術門檻高，全球製造商僅有 10 家，益得就是其中之一。

益得表示，吸入劑最初是治療氣喘，讓患者有消炎、舒緩的效果，隨著新冠疫情再起，市場也再度關注呼吸道相關產品。

另外，口服藥可以透過體內循環、吸收藥物，而吸入劑主要治療肺部、範圍小，劑量控制要非常準確，否則過量會成為毒藥，此外，吸入劑不像口服藥能大量生產製造，因此開發門檻相對較高。