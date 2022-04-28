穩生產！聯電蘇州和艦廠「滿血復活」 員工到崗率達98%

聯電 (2303-TW) 蘇州和艦廠總理經高明正表示，3 月初產能已滿載運轉，目前員工到崗率超過 90%。蘇州市政府說，重點企業陸續有序恢復生產，全力保訂單。

微信公眾號「蘇州發布」周三（27 日）晚間公布的消息顯示，和艦廠在 2 月 24 日復工，3 月初就「滿血復活」，目前員工到崗率達到 98%，約 2,200 人。

高明正說，此前曾停工 10 天，和艦廠年產量達 100 萬片，停工 10 天，意味著近 3 萬片缺口，「透過人員輪班、提升設備產出等方式，我們在想辦法追回失去的產能」。

高明正表示，針對疫情帶來的物流不暢，一方面提升重點原材料庫存，另一方面積極向蘇州工業園區和蘇州市政府反映問題，力爭早日打通堵點。他說：「特別重要的原材料，園區管委會會盡可能幫我們協調，以全程閉環、個案申請的方式幫助解決」。

在全球「晶片荒」之際，如何做好疫情防控，並讓產線火力全開，成為和艦廠的一道考題。3 月 15 日起，和艦廠就啟動一系列防疫措施，包括員工分流、物流防疫管理。

高明正表示，按「兩點一線」要求管理員工，除了每天核酸檢測、上傳兩碼、測體溫等「固定動作」外，還把員工分成 A、B 班，分南北區上班。

物流貨運方面，和艦廠對自有貨代人員車輛進行閉環管理；從外省市進入和艦廠的物流車輛，根據動線特別管理。所有進廠貨物要經過消毒、環境樣本檢測後，和艦廠才以無接觸方式收貨管理。