研華3月營收首破60億元 Q1同創新高增幅優預期

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (7) 日公告 3 月營收 61.04 億元，單月首度突破 60 億，月增 30.6%、年增 21.31%；第一季營收 161.61 億元，季增 2.6%、年增 22.8 %，雙創歷史單月及單季新高，也優於公司預期。

研華表示，各主要市場景氣穩健復甦，以及全球綠能趨勢帶動電動車、風電等新能源相關需求強勁，推升營收再創新猷，接單方面，3 月接單 / 出貨比值 (B/B Ratio)1.39，累計首季 BB Ratio1.37，訂單去化狀況已逐步改善。

展望第二季，研華認為，工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市等應用蓬勃發展，終端市場需求強勁，但關鍵物料缺口及疫情不確定性之挑戰猶在，將持續以替代料或調整設計等方式積極因應，同時啟動昆山與林口兩地生產調控作業，將整體物料、產能和出貨影響，降至最低。

研華表示，3 月以事業群表現來看，應用電腦事業群 (ACG) 年增 95%、服務物聯網事業群 (SIoT) 也年增 86%，物聯雲事業群 (CIoT) 則成長近 2 成，表現較佳；地區則以北美及新興市場成長最為強勁、歐洲、日本及台灣等市場也有成長。

第一季來看，研華表示，事業群中，嵌入式物聯網平台事業群 (EIoT) 年增 27%、應用電腦事業群及服務物聯網事業群分別成長 85%、66%；區域表現同樣以北美、歐洲及新興市場最為強勁。