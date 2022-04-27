〈世豐法說〉美升息估影響不大 越南廠明年投產可望貢獻25%營收

世豐 (2065-TW) 總經理陳駿彥表示，除了台灣廠區優化外，越南廠第一期也將在明年投產，首年估貢獻營收約 7 億元，若以去年營收 28.6 億元估算，可望增加 25% 的營收；而外界關注美國升息恐不利明年房建需求，對此，陳駿彥認為影響不大。

據了解，世豐越南廠共分三期，第一期預計明年投產，陳駿彥表示，該廠主攻歐美、東亞市場，初期月產能約 1000 噸，雖然以中低階規格品為主，但該廠因具有稅金、人工成本優勢，因此毛利率會以持平台灣工廠為目標。

法人也關注美國升息恐導致當地明年的新屋開工量縮減，恐影響世豐螺絲出貨，但陳駿彥表示，依照過往的歷史經驗，新屋下滑的同時，DIY 修繕市場就會起來，能補上缺口，且公司建築工業應用包括基礎建設、大型工程等，因此美國升息對出貨影響並不大。

至於歐洲針對中國進口螺絲課徵反傾銷稅，陳駿彥直言，確實有客人上門詢價，但現階段並沒有實質的轉單效益，主要是因為過往中國銷歐多為低價產品，不過，公司今年在歐洲市場布局有漸漸起來，後續可望穩步向上。

目前世豐營收占比以應用來看，建築工業 71%、家居 DIY 市場 29%；若以市場來區分，美國占 57%、歐洲 11%、亞洲 14%、澳洲 13%。