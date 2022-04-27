【Wen姐筆記】止跌未成 加速探底警報響 周選結算後待曙光

利空夾擊之下，不僅美國股市止跌未成，反而加速趕底，台股也因新台幣匯率疲弱，外資持續把台股當成提款機，儘管投信持續勇敢承接，但未見止跌訊號之前，仍得提防加速趕底。而今日又有周選擇權結算，早盤恐將上演大逃殺，尾盤的周選結算，仍得提防莊家算計，多方只能靜待露出止跌曙光。快的話在下半周，如果遲遲未見止跌訊號，下周仍得繼續躲空襲警報，極短線多空強弱分界為 16333 點。關鍵點位為 16222、16366 與 16453 點。

今日如跳空開低，棄守 16500 點城池，16500 點兩端哨站 16486 與 16520 點，則大勢不妙，恐進入加速探底。最好能夠挺住 16520 點，16555 至 16600 點城池，最好也能穩住，16600 點兩端哨站為 16588 與 16616 點，而 16633 至 16666 點為地雷密布區，如能闖過，多方才有反攻機會。

但如 16486 點棄守，恐續往 16453 至 16400 點以下探低，16400 點兩端哨站為 16388 與 16426 點，如再棄守得留意回探 16333 至 16366 點區間，如再棄守需留意加速往 16200 點城池。16300 點兩端哨站為 16313 與 16282，如棄守 16253 點，16200 點兩端哨站為 16188 與 16222 點，如再棄守需多方得有進入 16000 點城池保衛戰的準備。16153 至 16100 點間，將是 16000 點保衛的前哨戰。

投資人今日仍得盯緊新台幣匯率，不宜續貶，盤面除留意權值股之外，金融股與官股，政策指標個股，也將成為多方最後的燈塔。多方不宜猜底摸底接刀，留得青山在，為當下最重要的平安符。(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)