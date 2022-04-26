〈財報〉Warner Bros Discovery上季新增200萬用戶 營收增13%

Warner Bros Discovery (WBD-US) 的第 1 季度營收成長 13%。這家媒體巨頭是由 Discovery Inc 和 AT&T Inc (T-US) 的 WarnerMedia 資產以 430 億美元合併而成的。

財報數字並不包括 WarnerMedia、CNN 等電視頻道和串流媒體服務 HBO Max 等數據。

該公司周二 (26 日) 表示，在合併結束前的 3 個月內，包括 Discovery+ 在內的付費串流媒體用戶總數比第 4 季增加了 200 萬。

廣告支出的反彈、2 月的北京冬奧以及 HGTV 和 TLC 等 Discovery 的生活形態電視網絡有效吸引了本季的新訂戶；同季 Netflix Inc (NFLX-US) 出現十多年來的首次用戶數下滑。

由於對內容的大量投資和不確定的未來，華爾街對串流媒體的長期前景越來越懷疑；串流媒體先驅者的慘淡業績，更凸顯了該行業最新面臨的挑戰。

截至 3 月 31 日的第 1 季，Warner Bros Discovery 的總營收成長 13% 至 31.6 億美元。

淨利從一年前的 1.4 億美元或每股 21 美分增至 4.56 億美元或每股 69 美分。