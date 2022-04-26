〈敦泰法說〉全年手機市場保守看 Q2客戶拉貨力道仍弱

驅動 IC 廠敦泰 (3545-TW) 今 (26) 日召開法說會，針對近期手機產業雜音不斷，董事長胡正大表示，今年全球手機出貨量恐較去年下滑，對手機市場保守看待，也預期第二季客戶的拉貨力道不會太強，期望下半年回溫。

胡正大坦言，由於疫情封城、俄烏戰爭、全球通膨升溫等影響，手機及筆電銷售尚未回溫，加上整體供應鏈的庫存水位偏高，公司出貨略微遞延；針對毛利率，胡正大認為，半導體供應鏈生產週期較長，成本反應較緩慢，預計反映將一路延續至至本季底，但整體毛利率仍在可控範圍內。

此外，敦泰先前也分別跟供應商、客戶簽訂長約 (LTA)，看好全年出貨維持相當水準，價格方面，根據雙方簽訂內容，客戶僅保證量、不保證價格。

敦泰也積極分散產品與應用，新品傳出捷報，目前指紋辨識產品已獲得大廠如小米、VIVO、OPPO 認證，以電容式為主，首季已開始出貨，預期全年出貨量可達 5000-6000 萬顆，客戶涵蓋小米、VIVO、OPPO 等大廠，應用在後製式及側邊式產品。

敦泰首季受到手機庫存調整及淡季影響，加上轉嫁效應降低、晶圓持續漲價，稅後純益大幅縮水，約 7.23 億元，季減 14%、年減 46%，每股稅後純益 3.57 元，創下五季來新低。