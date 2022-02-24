〈敦泰法說〉董座：供應鏈緊缺現況趨緩 估毛利率走跌

驅動 IC 廠敦泰 (3545-TW) 今 (24) 日召開法說會，董事長胡正大表示，供應鏈緊缺現象已稍見舒緩，預期今年營運將恢復季節性波動，且由於未來賣價持穩、成本緩步上升，估毛利率走跌，將持續透過多種策略，降低毛利率下滑影響。

展望全年，胡正大表示，歷經去年供貨緊張，敦泰已提早與客戶、晶圓廠簽訂 2-3 年長約，預期未來數年供需將維持穩定，出貨量也預期逐年上升，不過由於僅「定量不定價」，價格將依據未來市場供需適時調整。

敦泰過去 2-3 年積極分散市場跟應用，市場方面，已減少對中國的依賴，努力朝國際發展，應用則減少手機應用銷售比重，並增加非手機應用產品，目前在車用已有較顯著成果。

敦泰自四年前推出首顆車用 IDC，歷經汽車業者測試，去年已獲得客戶認證，並正式進入量產，目前已有 300 多萬輛汽車採用敦泰 IDC，預期在未來數年出貨量都有 1 成以上的年增幅，成長空間大。

AMOLED 方面，敦泰在觸控 IC、穿戴 DDI，甚至是穿戴式 IDC 都有不錯進展，目前已開發第二代穿戴 OLED IDC，並進入小量產階段，預期今年出貨有機會達百萬顆等級，甚至挑戰千萬顆水準。

市場也關注毛利率變化，胡正大坦言，公司正採取眾多措施降低毛利率下跌影響，包括降低生產成本、增加營運效率，都已經持續進行，也會進行調配產品銷售比重，如增加高毛利產品銷售，降低低毛利產品比重，優化產品結構。