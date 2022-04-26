10天10倍規則將被打破 對電子有利？

近期大家都在討論台股的本益比，以台股本益比來說，2019 年以來台股整體本益比皆落在 15 倍 - 20 倍區間，今日來看台股本益比卻已跌落 15% 以下！已超跌！對此，金管會主委 #黃天牧、投信投顧公會理事長 #張錫也陸續信心喊話，認為台股最壞的狀況已過去，# 第二季 是找買點的絕佳時機！

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美股開低震盪拉尾盤，主因 VIX 指數越過季線後來到 32-35 的反壓區，快速回檔修正。科技類股反彈較大，觀察 NASDAQ 和費半日 KD，皆出現指數破低指標未破低的低檔背離，若今日不再下跌，則會出現有效的日 KD 黃金交叉，有利於後勢電子類股反彈。所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/HR_lDjop5tA

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而電子股的疑慮除了在美升息，科技股調整估值外，另一個重點在【上海封城】，上海市政府周二（26 日）表示，周一新增確診病例較周日驟減 13%，且逾 90% 新增陽性感染者在封閉管控期間或集中隔離期間被發現，Omicron 變種病毒大家都知道具有傳播速度快、傳播力強、隱匿性強等特點。上海這一波疫情在 2 月底，到 3 月確診病例超過 1,000 例，到 3 月下旬累計超過 10,000 例，變成 10 倍 (只用了 10 天左右)；到 4 月上旬累計超過 100,000 例，再變 10 倍 (也只用了 10 天左右)。而這規則即將打破，疫情可望控制住，自然復工看到曙光！

【盤面結構】



美股台積電 ADR 拉尾盤，但 #台積電 (2330-TW) 股價今日卻再破低，反觀 #台灣 50(0050-TW)今日卻未破低，主要是金融類股撐盤。

先前提及金融類股指數在日 KD 已來到 20 軸下，請大家不殺低，今獲得印證，未來只要日 KD 出現黃金交叉下，後勢可期。指標看中信金 (2891-TW)，在外資、投信連續買進下今股價挑戰月線反壓。台企銀(2834-TW) 投信連續買進下，有望落後補漲。王道銀行 (2897-TW) 股價相對低，投信則連續 4 日積極買進，目前股價低於淨值，震盪仍可留意！

鋼鐵類 股指數日 KD 已來到 20 軸 (超賣區)，與先前金融一樣不殺低。但跟 #美國鋁業 有關的鋁價概念股: 廷鑫(2358-TW)、大成鋼(2027-TW)、大國鋼(8415-TW) 看法不變，反彈宜先避開，除非美國鋁業大反彈！

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而風力題材相關的 鋼鐵類股仍看好，今日全市場又開始討論風力發電概念股了，上周震盪時，怎麼不講?！相關行情可看【東森財經 57 台精彩連線】https://youtu.be/RVow3UEaujg

全台首支國產化的風機葉片已通過原廠檢測及驗收由 (Vestas 與天力離岸風電合作生產)

Vestas：未來將投入資源 發展在台供應鏈

經濟部能源局規劃 2025 年離岸風電容量目標達 5.5GW

工業局落實在海事工程、水下基礎製造、風機零組件製造等項目國產化指標看，我們已把風力發電題材放在 FB 社團：https://www.facebook.com/groups/istock168

上緯投控 (3708-TW) 股價 10 日線有守，可沿 10MA 操作。籌碼的部分，投信也是連日買進。在上游成本環氧樹脂價格下跌，毛利率有望提升。



世紀鋼 (9958-TW) 獨家承攬海龍 2A 風場，取得 21 座【三腳套管式】水下基礎構件訂單，訂單能見度看至明年。今日股價爆量衝高短線勿追高。



新光鋼 (2031-TW) 作為世紀鋼 (9958-TW) 上游廠商。股價回測上升季線，留下影線，不想追高 上緯投控 (3708-TW)、世紀鋼(9958-TW) 的，可待震盪整理後，留意買進機會。

【散裝航運】部份， 觀察裕民 (2606-TW) 今日回檔修正，成交量卻萎縮，投信近 9 個交易日連買，加上 BCI 指數再漲 8.56%(BCI 指數以海峽型為主)，以海峽型為主的指標正是裕民 (2606-TW)，此外裕民 (2606-TW) 也跨足【離岸風電】工程運輸，震盪後可留意。



長榮 (2603-TW) 在月線及季線的支撐下，股價穩健，投信也持續買進。在市場看好 5 月航運報價下，航運類股仍看好，任何震盪拉回後，都可留意買進機會。



【太陽能】



美國商務部嚴查陸資「洗產地」引爆美國太陽能板貨源告急，特斯拉為首的指標美企急找元晶、聯合再生等台廠求援。



元晶 (6443-TW) 同步具有 (TESLA + 低軌衛星) 題材，第一季淡季不淡，相比去年同期成長 76.43％，目前產能全滿，交貨排期已排到第三季末，規劃在 4 月、7 月擴產。4 月以來外資買超 33574 張，投信買超 34366 張，持續看好。

TESLA 股價相對強勢，相關概念股股可留意貿聯 (3665-TW)、精星(8183-TW)、同致(3552-TW) ，甚至於回檔過的順德(2351-TW)、新唐(4919-TW)、台半(5425-TW) 及漢磊 (3707-TW) 都可留意。

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