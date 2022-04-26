2022台灣醫療科技展年底登場 聚焦大健康領域

生策會今 (26) 日宣布，2022 台灣醫療科技展將於 12 月 1 日登場，除了為期 4 天的實體展覽外，也將有 365 天線上聯展，主題聚焦在智慧醫療、精準健康與全齡健康等三項大健康領域，期望透過展會能把台灣醫療產品推向國際。

生策會會長翁啟惠表示，今年醫療科技展將推動四大方向，第一、結合衛福部的一國一中心新南向計畫，將台灣數位醫療轉型經驗、新產品發展至東南亞地區；第二、聚焦台灣癌症精準醫療，透過檢測、細胞治療、質子治療、藥物治療等推動精準醫療。

第三、透過經濟部媒合全球超過 50 個產業協會，推動醫療供應鏈的合作夥伴；第四、藉由醫師公會邀請國際人士舉辦論壇，討論大健康議題，讓台灣的大健康醫療走向國際。

大會主席游錫堃致詞提到，台灣醫療科技展邁入第 6 年，已經成為重要的國際醫療展之一，去年在疫情之下，展覽共有 600 家廠商參與、150 個攤位，吸引 18 萬人參觀，也是亞太地區唯一逆勢成長 15% 的會展。

2022 台灣醫療科技展將聚焦在智慧醫療、精準醫療、全齡健康等三大方向，生策會副會長楊泮池指出，這幾年台灣有許多醫療研究成果，期望各大醫院可以率先使用，進一步取得認證，才能將產品走到國際。

楊泮池表示，據統計，2025 年全球大健康產業市場將超過 15 兆美元，其中，精準健康市場最大，預估 2025 年會從 1.7 兆美元，攀升至 3.1 兆美元。觀察台灣大健康市場，2020 年台灣醫療保健支出約新台幣 1.3 兆元，年增 7.2%，增幅高於 GDP 年增率 4.7%。

楊泮池進一步表示，醫療保健支出占 GDP 6.7%，不過目前許多醫院使用的創新醫療屬於智慧醫療項目，預期醫療保健支出占比會再增加，另外，數位醫療是未來發展方向，特別是個人醫療資訊整合、遠距醫療、行動醫療等。