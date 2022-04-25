全盈+PAY正式開業 拚年底前會員數達150萬人

連鎖超商全家 (5903-TW)、玉山銀行和網家 (8044-TW) 旗下拍付國際三方策略合作成立專營電子支付機構「全盈支付」與其電支產品「全盈 + PAY」，今 (25) 日正式開業上線，由於目前全家共有 1500 名會員，目標至年底前，10% 會員成為全盈支付會員，即首年會員數可衝破百萬人。

據金管會最新統計，去年國人全年非現金交易金額已逾 5.44 兆元，年增 9.24%，今年非現金交易預期可逼近 6 兆元。

全盈支付首波將進駐全家官方 FamilyMart App、全台最大智慧社區管理平台今網智生活 App，成為台灣首個跨場景嵌入應用的電子支付。

全盈支付董事長薛東都說明，隨著疫情帶動和去年新電子支付機構管理條例的上路，看好電子支付市場的發展，未來全盈 + PAY 將滿足消費者在生活場景中不同服務的需求，發展無所不在的便利支付金融。

全家便利商店董事長葉榮廷也指出，全家擁有超過 4000 家店舖網絡、近 1500 萬名會員以及年發 400 億點數三優勢，將助攻全盈 + PAY 發展。

全盈 + PAY 會員即日起可在超過萬個支付點使用，首波以剛性消費需求場景出發，陸續可在全家便利商店、屈臣氏、全 + 1 商城、鼎王集團、怡客咖啡、清心福全、伯朗咖啡館、可不可紅茶、拉亞漢堡等連鎖通路合作支付使用，也可應用大都會計程車、嘟嘟房等。

而下一波全盈 + PAY 將大幅擴展電商平台使用通路，並陸續完成與其他合作夥伴如 PChome 24h 購物的串接。