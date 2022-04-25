網紅團購賣假鞋事件 美而快遭波及將協助全額退款

近日爆發超過百名網紅開團購賣假球鞋事件，特定供應商疑似銷售假鞋牟取暴利，部分捲入風波的網紅與美而快 (5321-TW) 有合作關係，美而快今 (25) 日宣布，將主動通知所有向特定供應商購物的消費者，協助無條件全額退費。

美而快網紅團購訂單總額近 2000 萬元，美而快總經理王志仁表示，預計在一個月內協助受害消費者完成退貨退款事宜。

美而快旗下擁有三十多家網紅品牌，這次捲入風暴的百位網紅中，Miyuki、黃小米、大饅、Angelina 等 10 位，與美而快有合作關係。

王志仁說，這波假鞋團購風暴中，消費者是最大的受害者，而大多網紅與供應商簽約時，雖會要求該公司保證並出具購買憑證才會進貨，但若廠商刻意隱瞞或偽造資訊，一般網紅實則難以辨別，爭議爆發時也沒有足夠的法律資源和團隊來自我保護。

王志仁強調，此次事件中美而快也是受波及的受害者，但為維護消費者權益、保護旗下網紅的品牌信譽，只要是透過旗下網紅購買疑慮商品的消費者，不管鞋子穿過幾次，有沒有保留紙盒，均無條件退貨退款。

王志仁不諱言，網紅團購知名品牌的利潤不到 10%，全額退款等於倒賠 90%，當務之急是先讓受害網紅和消費者們安心，並已向供應商發出律師函，要求對方出面處理，若確認有仿冒品的事實，不排除尋求司法途徑解決。