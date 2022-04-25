〈台股盤前〉利空籠罩 面臨萬七保衛戰不排除回測前低

台股上周在類股輪動下，終止連二黑，險守萬七大關，不過美股周五在聯準會激進升息消息籠罩下，四大指數全面重挫，道瓊更狂瀉千點，加上疫情、通膨、俄烏局勢等不利因素仍未緩解，今 (25) 日大盤將再度面臨萬七保衛戰，也不排除下探前低 16764 點。

觀察美股上周五表現，受聯準會激進升息消息衝擊，恐慌指數 VIX 暴漲逾 17%，四大指數全面盡墨，道瓊大跌 981 點，創下 1 年半年單日最慘表現，標普 500、那斯達克、費城半導體指數跌幅也都超過 2%。

台股近期面臨內憂外患，國內本土疫情持續延燒，昨 (24) 日單日本土確診突破 5000 例、達 5092 例，再創單日新高，疫情也燒進電子科技大廠，和碩 (4938-TW) 龜山廠爆發移工群聚事件，累計近 600 名員工確診，遭到市府要求停工五天，恐打亂出貨時程，不過對全年出貨、營收估影響不到 0.1%。

中國疫情同樣未見明顯降溫，除昆山宣布延長封控措施 7 天外，傳出鄭州航空港經濟綜合實驗區也將實施 7 日全員核酸檢測、靜態管理，由於鴻海 (2317-TW) 生產 iPhone 的重鎮也在鄭州航空港區內，引發市場關注，對此，鴻海回應，鄭州園區持續配合當地政府防疫工作，目前依然維持正常營運。

其他盤面焦點，本周進入上市櫃公司密集財報法說周，包含半導體四大業者聯發科 (2454-TW)、日月光投控、聯電、旺宏，顯示器族群友達、中光電、瑞儀等，皆預計本周召開法說會，除首季財報外，市場也關注第二季展望、全球大環境帶來的影響，不過是市場點名，IC 設計龍頭聯發科首季營運可望超越財測，再創單季新高。

另外，因應國內本土確診人數持續升溫，配合政府政策、因應民眾迫切需求，泰博 (4736-TW) 開出快篩降價第一槍後，宣布將再下調產品售價，預計 25 日起，單入裝售價 200 元、5 入裝每劑再降至 195 元，降幅超過 1 成，此外未來將供應通路 200 萬劑快篩。