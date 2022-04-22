眼前的黑不是黑！傳產漲完就漲金融 下周電子跌深反彈

美股再度因 FED 鮑爾鷹式表態而下跌，但這不就是【早知的利空嗎?】那還跌！? 真正下跌的原因是 #道瓊 K 線 來到先前所提的大量區 (去年 12/17)，回檔修正。VIX 大漲 11.16%，所以美股跌，那若 VIX 跌的話呢? 看 VIX 的 K 線圖，即將面臨季線反壓，再漲有限，代表美股再跌有限。

而美股怎麼了? 台股怎麼辦? 道瓊相較跌幅較輕，對應台股就是金融及傳產強，相關行情可看【東森財經 57 台精彩連線】 https://youtu.be/NaXMfZLYGRg

先看金融部分，昨日提及日 KD 已進入 20 軸 (超賣區)，勿殺低，今日馬上反彈，而日 KD 死亡交叉開口收斂，下周只要不大跌，就會順利黃金交叉往上反彈，前一波沒參與到金融上漲的人，這一波要好好留意，筆者已鎖定 3 檔，比較有機會個股，我會放在 TG：https://t.me/imoney168

傳產中的鋼鐵，類股指數日 KD 持續死亡交叉，代表還要再等等。# 美國鋁業 昨大跌 16.94%，對應台股廷鑫 (2358-TW)、大成鋼(2027-TW)、大國鋼(8415-TW) 股價下跌，籌碼面的部分，投信接連賣超。籌碼較亂，反彈宜先出！

與風力題材 相關的鋼鐵類股震盪後看好，由於題材較多，相關報導，和個股題材，我們放在 FB 社團：https://www.facebook.com/groups/istock168

航運類股指數日 KD 黃金交叉，開口向上，就是強！長榮航 (2618-TW) 爆量後震盪整理，股價守穩 10 日線，可留意。之前所提的【散裝航運】股價持續強勢，內部輪動以 #慧洋 (2637-TW) 為指標，股價接近前波大量區(去年 6、7 月)，震盪整理。

投信短線有轉往基期較低的新興 (2605-TW)、裕民 (2605-TW)，而貨櫃航運的長榮 (2603-TW)，股價就是如預期低點越墊越高的趨勢，下周有機會再攻高《德魯裡昨日報價下跌小跌 0.9%，跌幅收斂》

【太陽能】:

在經濟部表態「要嚴查」洗產地下，配合政府積極推動台灣能源轉型，力拚 2025 年達到 20GW（10 億瓦）的目標，國內需求增加，訂單能見度直達下半年，可留意相關概念股元晶 (6443-TW) 同步具有 (TESLA + 低軌衛星) 題材，4 月以來外資買超 30791 張，投信買超 34018 張，今雖股價下跌，但持續看好，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/PC2pRPIRzYU

Tesla 公布財報，優於預期，可惜昨日開太高，股價一度大漲 12%，終場收斂漲幅只剩 3.23%，相關概念股: 整流二極體台半 (5425-TW) 股價開高震盪壓回，如預估來到前波大量區 (3/30) 勿追高，而大股東 3 月首度買進自家股票 1200 張，震盪可等低接！

導架線順德 (2351-TW) 今與大盤同，同步回檔修正，展望後市，車用、工業產品需求依舊暢旺，第二季國際 #銅價上漲，加上封測廠部分第二季進行漲，導線架可適度調整報價。# 應需求調供給 #擴產部份 南投新廠預計在今年 6 月投產，每期將增加 20% 產能。因此短線震盪後，仍持續看好。

新唐 (4919-TW) 先前所提股價跌破 192 元後，快速回檔修正。此波如預期回測上升季線後，開始反彈，昨天遇月現壓回，今續跌，觀察投信籌碼的變化！

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