去年不動產贈與男性比重過半 女性獲贈平均價值較高

我不動產贈與主要仍以男性為主，根據財政部統計，去 (110) 年自然人申報不動產贈與契情形，以男性居多、平均占比約 5 成 4，女性占比約 4 成 6；但以平均稅額來看，近年女性平均稅額皆高於男性，去年平均稅額為 2.1 萬元，較男性高出 0.3 萬元，表示女性獲贈的不動產平均價值較高。

不動產因贈與而取得所有權者，應由受贈人申報繳納契稅，根據財政部發布的統計通報，近年受贈人數大致在 4.5 萬人左右，而受贈人主要仍以男性居多，占比達 5 成 4，女性占 4 成 6，而男女差距介於 6.2 到 8.8 個百分點之間。

在查定稅額部份，除 108 年女性略高外，其餘年度男性稅額都較女性高，但差距有逐漸接近趨勢，以去年為例，男女各約 4.5 億元，若換算為平均每人稅額，近年來女性平均稅額皆高於男性，其中 110 年平均稅額為 2.1 萬元，較男性高出 0.3 萬元，表示女性獲贈之不動產平均價值較高。

以六都來看，台中、台南、高雄市男性占比普遍較高且相差較大，雙北及桃園市男女比重互有高低，差距大多在 2.5 個百分點以內。

若以年齡級距來看，110 年全國不動產贈與契申報人以 35 到 44 歲、45 到 54 歲年齡層較高，占比均超過 2 成，二者合計占 4 成 6，至於 55 到 64 歲占比 19.8% 緊追在後。

統計指出，六都中台北市 35 歲以上的各年齡層比重相近，比重約在 2 成上下，其餘五都與全國分布型態相仿；進一步從年齡級距與性別交叉分析，以 24 歲以下兩性落差最大，男性受贈人為女性的 2.4 倍，可能與傳統觀念房產傳子多於傳女有關。

另外，隨夫妻間移轉房屋或子女婚嫁賀禮等其他贈與態樣增加，男女性所占比重隨年齡增加而明顯消長，55 到 64 歲的女性比重 52.6% 超越男性，65 歲以上級距女性占達 54.7% 最高。

