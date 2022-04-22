〈台股盤前〉維持震盪盤整格局 恐失守五日線

台股昨 (21) 日陷入狹幅震盪，終場收 17127.95 點，下跌 20.93 點，成交值縮至 2436.72 億元；法人指出，美國聯準會今年恐激進升息，美股周四大跌，對台股今 (22) 日形成壓力，估將持續震盪盤整，若守住前波低點，待 5 月初年線翻揚，有機會上攻季線。

因美國聯邦準備理事會 (Fed) 主席鮑爾等官員提供更多今年將激進升息的徵兆，導致道瓊重挫超過 360 點，那斯達克、費半指數同步挫逾 2%，美股周四開高走低。

市場消息方面，中國昆山市政府最新疫情通告表是，將再延長管制 7 天至 4 月 27 日，和碩、欣興、京鼎等台資指標廠原本預期近日復工的期待落空。其中，和碩子公司昆山世碩，及嘉聯益昆山廠均列入最嚴格的封控區，iPhone、筆電等電子產品生產警報拉長。

智慧顯示展 Touch Taiwan 是顯示器產業營運風向球，不過近期中國疫情升溫，多省分強化封控措施打亂供應鏈步調，友達總經理柯富仁表示，所有產業供應鏈、運籌都受到影響，認為不只 4 月，整個第二季都會受影響。

行政院會昨日通過《溫室氣體減量及管理法》修正草案，並更名為《氣候變遷因應法》，將「2050 淨零轉型」入法，建立「先大後小，分階段徵收」的碳費機制，鎖定每年碳排逾 2.5 萬噸的 287 家大戶，最快 2024 年實施。

法人指出，台股守住前波低點，待 5 月初年線翻揚，有機會向上再攻季線。而美國聯準會利率決策會議將於 5 月 5 日登場，可能升息 2 碼，此前台股估將繼續盤整格局。

