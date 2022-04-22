中國證監會關切資本市場 業界：機構資金入市有「較大空間」

中國證監會周四（21 日）召開機構投資人座談會，關切資本市場，強調機構投資人應提高權益投資比率，業界人士認為，此信號代表機構資金有較大入市空間。

證監會周四召開機構投資人座談會，分析當前國內外經濟、金融形勢，就推動資本市場發展、引導更多中長期資金入市聽取意見建議，證監會主席易會滿、全國社保基金理事會及部分大型銀行保險機構高層均出席這場會議。

證監會說：「養老金、銀行保險機構和各類資管機構，是投資者中的專業機構代表，也是資本市場最為重要的長期資金來源。」

證監會表示，在國內經濟轉型升級、金融市場改革發展加速的新環境下，各家機構應把提高投資管理能力列為核心競爭力，特別是權益投資能力，應積極拓展參與資本市場的廣度和深度，應在四方面發力——增強投資能力、推進落實長周期考核、發揮專業投資人功能、提高權益投資比率。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新說，長期資金匱乏、機構投資人權益類投資能力不足，是 A 股市場亟待解決的問題，「我們不缺機構投資者，但缺少長期、具有較強權益類投資能力和水平的機構投資者」。

業界人士表示，機構資金投資資本市場仍存在較大空間，例如，保險資金對資本市場權益類資產的實際配置比重與政策上限，都還有空間。

業界人士並表示，此舉有利於提振市場參與主體信心，維護市場穩定，有望引導更多中長期資金入市。