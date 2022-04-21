〈歐盟統一充電規格〉消保會以壓倒性票數通過USB-C統一草案 下月進行全面表決

歐洲議會今 (21) 日公告，內部市場與消費者保護委員會 (IMCO) 以 43 票贊成、2 票反對的壓倒性票數，通過支持電子裝置統一 USB-C 規格的草案，更決議將法規範圍擴及筆電等商品，下一步將在 5 月由歐洲議會進行全面投票，並與歐洲各國討論細項並立法。

由於歐洲議會是歐盟底下唯一一個直選機構，與歐盟理事會同為歐盟主要的決策者，隨著草案進入議會進行全面票選，也代表歐盟力拚垃圾減量的決心與企圖心。

歐洲議會表示，此次將支持 USB-C 作為可攜式裝置的新標準，期望透過通用的規格，減少多餘的充電線與充電器等電子垃圾，讓不同的行動裝置使用更加便利，對環境與消費者皆相當有利。

另外，新法規也將確保消費者每次購買新設備時，不再需要新的充電器和充電線，讓所有中小型電子產品使用相同的充電設備，涵蓋手機、平板、數位相機、耳機、遊戲機與藍芽喇叭等。

歐洲議會也強調，不論是哪一家品牌製造商，都必須在裝置上配備 USB Type-C 接口，僅有部分產品因受限自身體積太小，不限於搭載 USB Type-C 接口，如智能手錶、健康追蹤器與部分運動設備。

歐洲議會議員 Alex Agius Saliba 表示，每年有 50 億個可攜式設備充電器運往歐洲，產生 11000-13000 噸的電子垃圾，期望藉由同個充電器，降低對環境污染，並節省資金，減少企業和消費者不必要的成本和不便。