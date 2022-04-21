與國際標準永續接軌！開發金簽署加入SBTi科學基礎減碳目標倡議

開發金控 (2883-TW) 致力實踐永續淨零願景，今 (21) 日宣布已簽署加入 SBTi 科學基礎減碳目標倡議（SBTi，Science Based Targets initiative），開發金控將依循 SBTi 框架及範疇，並納入金融產業特性，以科學化方式推進減碳強度，在即將到來的世界地球日前，展現與國際標準接軌的永續作為。

開發金控為台灣首家承諾於 2045 年達成全資產組合淨零碳排的金控，並參考淨零銀行聯盟所提出的五大策略，規劃量化目標，包括遵循聯合國規範，提出淨零低碳轉型路徑；制定議合目標，並設定每年目標與覆蓋率；制定產業目標及投融資策略；制定投資組合目標及設定自身營運轉型進程目標。除了積極推進淨零時程，開發金控更依循聯合國環境署金融倡議的可靠淨零承諾（Credible Net-zero Commitments）建議，推展相關措施，更將相關策略納入內部決策流程，進一步整合淨零轉型與業務發展。

為更系統性地追蹤減碳進度，開發金控已完成簽署加入 SBTi 科學基礎減碳目標倡議，SBTi 是由碳揭露專案、聯合國全球盟約、世界資源研究所及世界自然基金會所共同提出，旨在透過科學化工具與方法，協助企業達成減碳目標。開發金控與各子公司將持續推進各階段去碳目標，包括停止新增煤礦開採、燃煤電廠、煤炭基礎建設等相關產業新計畫之投融資，並循序漸進設定降低及全面退出（phase-out）煤礦與非常規油氣相關產業的目標時程。

開發金控集團各子公司也根據去碳化時程，制定短期減排目標，包括啟動綠電採購計畫，並持續提升綠色投資比例。開發金控已完成 2021 年度股權、債權及企業貸款的 100% 投融資部位碳盤查，各子公司將依據業務情形，逐步降低無低碳轉型規畫之高碳排產業投融資，子公司中華開發資本更率先承諾將於 2022 年底，達成自有資金投資部位全面排除燃煤與煤礦產業；凱基銀行預計 2022 年底分行用電碳排較 2020 年減量 10%，達成約當五家碳中和分行。中國人壽已導入 TCFD 框架管理氣候風險，並對投資組合採取積極的減碳與氣候行動，取得全球第一張 ISO 14097 確證聲明書。

開發金控發言人張立荃表示，開發金控連續兩年入選道瓊永續指數（DJSI），並獲 2022 標準普爾全球永續年鑑（S&P Global Sustainability Yearbook 2022）銅獎肯定，顯示淨零轉型已獲得階段性成效與國際認可，未來將持續善盡金融業的社會影響力，加速低碳轉型，深化永續承諾。