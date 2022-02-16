佳必琪電動車接單雙喜臨門 打進歐美系大廠供應鏈啖大單

連接線束廠佳必琪 (6197-TW) 電動車布局雙喜臨門，傳出打進美系電動車龍頭供應鏈外，也拿下歐洲電動大巴訂單，供應電池電控以及車內傳輸線束，公司看好今年車用將有顯著成長。全年營收可望 2 成，上看 40 億元，挑戰 6 年新高。

據了解，佳必琪新增的美系電動車客戶是特斯拉 (TSLA-US)，但公司強調，與客戶都有簽署保密協定 (NDA)，不便評論單一客戶，但新的客戶、案子一直都有在合作，今年營運正向樂觀。

除拿下特斯拉訂單，佳必琪也打進歐洲在地電動大巴供應鏈，同樣供應電源電控以及車內影音設備傳輸線束。佳必琪看好，在電動車應用出貨放量、缺料狀況舒緩下，今年車用營收可望成長 20-25%，增幅優於去年的 10%。

佳必琪另一大客戶 Sony 先前也釋出新一代頭戴式裝置 PlayStation VR2，市場預估今年將進入量產；佳必琪與 Sony 合作已久，是遊戲主機、手把、VR 設備的 Type C 連接器及線束最大供應商，也交貨部分內部零件，可望成為 Sony 此次新品下的最大受惠者。

雲端網通應用方面，佳必琪表示，除了 10G/40G/100G 光收發模組持續出貨給美系一線雲端大廠外，400G 產品也送樣認證；電信端也與美國、日本客戶接觸，今年出貨也將持續向上，佳必琪也規劃將台北廠產能擴增 1 倍，因應強勁需求。

佳必琪 1 月營收 3.6 億元，月減 5.3%、年增 14%。