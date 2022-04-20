想賺股利看過來 10檔高股息個股出列

國人投資向來偏愛高股息，根據台灣指數公司新編的「特選台灣成長高股息指數」列出前 10 大成分股，包括：東元 (1504-TW)、仁寶 (2324-TW)、宏碁 (2353-TW)、技嘉 (2376-TW)、友達 (2409-TW)、聯發科 (2454-TW)、萬海 (2615-TW)、元大金 (2885-TW)、和碩 (4938-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)。

指數公司表示，「特選台灣成長高股息指數」以上市櫃普通股為指數母體，經流動性檢驗，挑出符合獲利能力、殖利率、現金股利發放率等指標，運用股息、成長及品質等投資因子計算因子綜合分數，由高至低排序。

指數公司表示，自預期除息股票中選取 50 檔股票，以殖利率及成交金額計算指數權重，表彰兼具高股息、成長性及流動性股票的投資組合績效表現。

「特選台灣成長高股息指數」定期在 4 月、7 月及 10 月依指數編製規則，設定股息、成長及品質因子之權重比例，組成因子綜合分數, 以強化因子曝險因時而異的特性。

其中股息因子的指標包含近一年殖利率、近五年填息天數平均數及標準差，成長因子包含近四季每股營業收入年成長率及近四季稅後 EPS 年成長率，品質因子包含近十二季平均稅後 ROE 及近十二季平均稅後 EPS。

根據指數公司歷史資料回溯，「特選台灣成長高股息指數」自 2013 年 4 月至 2022 年 3 月的累積報酬率為 234.34%、夏普比率為 102.16%、2021 年殖利率為 10.69%，表現均優於同期間發行量加權股價報酬指數 (209%、96.57%、3.4%)、台灣全市場報酬指數 (223.1%、97.01%、3.48%)。

