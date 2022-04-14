〈兆豐金法說〉喊股利不會讓人失望 法人估每股約配1.5元現金

兆豐金 (2886-TW) 今 (14) 日舉行線上法說，總經理胡光華對股東信心喊話，強調「今年的股利不至於讓股東失望」，兆豐金去年每股稅後純益 (EPS)1.89 元，法人預估，以 8 成配發率估算，今年每股約可配發 1.5 元現金股息，現金殖利率仍有 3% 以上。

上市櫃金控股利政策近期陸續出爐，兆豐金股利政策成為今天法說關注焦點，總經理胡光華表示，盈餘分配案還在研議階段，預計 4 月提報董事會拍板定案。

兆豐金核心子公司兆豐銀去年稅後純益 184.6 億元，較前年衰退，但非銀行的子公司，包括：證券、票券與產險則同步成長，其中兆豐證券獲例年增幅達 77%，產險年增 67.4%，票券獲利也有 1 成以上的增幅。

兆豐金表示，金控去年稅後純益 257.3 億元，年成長 2.9%，銀行子公司 2021 年稅後淨利達 184.6 億元，在低利環境及財務操作難度大增的情況下，仍繳出穩定的成績。

展望後市，胡光華表示，儘管全球各國經濟景氣逐漸復甦，但仍有高通膨籠罩、地緣政治情勢緊張及氣候變遷風險等挑戰，核心子公司銀行今年放款主軸將持續深耕聯貸、大企業及集團戶，並掌握供應鏈融資商機、加強中小企業放款及善用信保基金，積極尋求綠色永續金融商機，提升放款動能，穩固企金放款市佔，增加銀行獲利。