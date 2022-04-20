復盛應用首季獲利可望創高 越南新廠Q3投產

復盛應用 (6670-TW) 第一季營收以 80.82 億元創新高，季增 28.23%，年增 39.33%，在營收規模放大及新台幣貶值效益下，首季獲利也可望同步放大，復盛應用目前中國、越南廠稼動率維持滿載，越南同奈省的二廠也將完工，預計第 3 季投產，越南產能可望增加約 50%。

全球參與高爾夫球運動的人口數增加，復盛應用今 (20) 日在線上法人說明會指出，高球終端市場需求強勁，目前客戶庫存仍低，相較過往平均大約僅 5-6 成左右，同時缺貨狀況普遍存在，客戶需求強勁。

復盛應用指出，目前中國、越南廠維持滿載生產、正常運作，未受到疫情影響，今年生產、出貨應無淡季，目前訂單能見度從過去 2 個月拉長到 5 個月，而受到原物料、人工成本上漲下，壓縮了獲利表現空間，因此也將持續與客戶反映成本，爭取調高價格的機會。

就復盛應用產能擴充來看，復盛應用在越南除了平陽省一廠外，位於同奈省的二廠也將完工，預計第 3 季投產，越南產能可望較目前增加約 50%，在越南新廠投產後，復盛應用中國大陸廠與越南廠的出貨比，將從目前各 50%，推升到越南占 60%。

復盛應用第一季營收以 80.82 億元創新高，季增 28.23%，年增 39.33%，在營收規模放大及新台幣貶值效益下，首季獲利也可望隨之放大並創高，法人估每股純益跨越 5 元。

復盛應用 2021 年全年稅後純益 23.63 億元，創新高，年增 1.09 倍，每股純益 18.03 元，董事會決議，每股擬配現金股利 12 元。

復盛應用也發行國內無擔保可轉換公司債，由富邦證券主辦，面額 15 億元，發行張數 1.5 萬張，採競價拍賣方式承銷，得標價格為 112 元，共完成募集 16.8 億元，用於償還銀行借款及充實營運資金。.

復盛應用為全球最大高爾夫球具製造商，市占率高達 4 成，客戶為國際前四大品牌，包含 Callaway、Ping、Titleist 等。依照營收與產品比重而言，高爾夫球類占 80%、非高爾夫球類占 20%。