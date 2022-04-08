復盛應用CB籌資16.8億元完成募集 4/11掛牌

全球最大高爾夫球具及球頭代工廠復盛應用 (6670-TW) 上市以來首次市場籌資，發行國內可轉債 (CB) 募集 16.8 億元，已完成募集，預計 4 月 11 日掛牌交易。

復盛應用發行國內無擔保可轉換公司債，由富邦證券主辦，面額 15 億元，發行張數 1.5 萬張，採競價拍賣方式承銷，得標價格為 112 元，共完成募集 16.8 億元，用於償還銀行借款及充實營運資金，

復盛應用已公布 2022 年第一季營收以 80.82 億元創新高，季增 28.23%，年增 39.33%，在營收規模放大及新台幣貶值效益下，首季獲利也可望隨之放大並創高，法人估每股純益跨越 5 元水準。

復盛應用 2021 年全年稅後純益 23.63 億元，創新高，年增 1.09 倍，每股純益 18.03 元，董事會決議，每股擬配現金股利 12 元。

復盛應用 2021 年全年營收 232.15 億元，毛利率 23.56%，年增 0.66 個百分點，稅後純益 23.63 億元，創新高，年增 1.09 倍，每股純益 18.03 元。

復盛應用為全球最大高爾夫球具及球頭代工廠商，分別在台灣、泰國、越南及中國大陸設廠，全球市占率超過 4 成。