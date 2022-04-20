〈雄獅觀光論壇〉潘思亮：發展國際觀光 應營造英語友善環境

談到疫後飯店轉型，晶華酒店集團 (2707-TW) 董事長潘思亮今 (20) 日表示，台北觀光魅力無限，但若想成為國際觀光都市，首要便是營造英語友善環境，並建議台北的夜間活動應更加深度和多元。

潘思亮指出，台北的魅力無限，對於國際觀光客來說更是 The Hidden Secret of Asia，但若想成為國際觀光都市、吸引旅客多停留一晚，首要是營造 English Friendly 英語友善環境，加強英語介面行銷城市，並輔以英語社群媒體的力量創造議題。

此外，潘思亮也建議，讓台北的夜間活動更加深度與多元，例如，推動 Taipei Night Safari，規畫兒童新樂園、北藝中心或博物館夜遊行程，增加遊客留在台北過夜的動機。

對於疫情衝擊，潘思亮提到，自 2020 年初疫情爆發邊境封鎖，台北晶華酒店由每天人流龐大，瞬間成為一座空城，營運面臨史無前例的衝擊，不過在全體員工同心協力下，積極進行品牌轉型與分眾行銷，轉定位為城市度假型酒店衝刺國旅市場，並推出晶華美食到你家電商平台，成為全球飯店產業的創新典範。

另一方面，潘思亮說，晶華向來以餐飲事業為強項之一，歷經將五星級美食與服務帶到飛機 (例如華航、ANA 和星宇航)、郵輪 (威尼斯號) 和台北雙層觀光巴士後，今年再與台鐵鳴日號合作，發表國內有史以來首個媲美米其林級的觀光火車星級餐車，晶華美食可謂已橫跨陸海空。