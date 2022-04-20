〈雄獅觀光論壇〉王文傑看台北具全球觀光重要地位 可發展為觀光島

雄獅 (2731-TW) 旗下欣傳媒今 (20) 日舉辦「觀光首都 台北世界好」論壇，雄獅集團董事長王文傑以「世界的台北」指出，台北在全球觀光具重要地位，並認為，台灣在成為科技島後，應掌握國際大契機，進一步成為強大的觀光島。

王文傑認為，台北市是台灣首善之都，也是世界一流的國際城市，如何在疫後重建觀光盛況、發展在地特色、提升國際能見度，是觀光旅宿業的大課題。

雄獅欣傳媒旗下欣講堂已於去年進駐松菸文創園區作為文創基地，王文傑表示，將陸續展開文化觀光、城市走讀、講座策展等規劃，目標打造成國際文化策展場域，期以文化加值觀光、延伸到台北的國際品牌定位，待國境開放後，擴大吸引外籍旅客來觀光。

王文傑也提到，疫情以來親自率領一級主管進行超過 45 趟全台走透透考察，發現台灣這片土地資源遠比預想豐富，因此，即便疫情結束，也會改變雄獅在國內的營運模式。

雄獅已鎖定全台交通樞紐，於南港、板橋、新烏日和新左營推新型態四代店，透過自有車隊先行，並結合全台各地的大中小型車隊，與地方政府串接觀光產業資源，希望擴大場域影響力和服務能量。

另一方面，王文傑表示，雄獅正致力發展國內鐵道觀光，藉此提升國內的深度旅遊內涵和品質，由雄獅和台鐵攜手經營的美學觀光列車鳴日號，強打五星服務，鳴日廚房更以國際觀光列車為標準，打造移動的五星餐廳，期盼於國境開放之際，成為在國際上的行銷利器。